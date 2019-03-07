Сумские бегуны отличились в Харькове

Кроме дистанции в 21 км, участникам предлагалась также 5-километровка. Вот на ней и отличились наши. Валерий Буян был вторым среди мужчин - 16:05, Яна Тимошенко (Нагорная) – среди женщин – 19:14.
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