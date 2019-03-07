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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бегуны отличились в Харькове

24 марта в Харькове проходил традиционный Харьковский полумарафон.

Кроме дистанции в 21 км, участникам предлагалась также 5-километровка. Вот на ней и отличились наши. Валерий Буян был вторым среди мужчин - 16:05, Яна Тимошенко (Нагорная) – среди женщин – 19:14.

Спорт Легкая атлетика

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Сумской бегун с бронзой забега в Бориспольском аэропорту
24.03.2019 22:05

Сумской бегун с бронзой забега в Бориспольском аэропорту

24 марта на взлетной полосе международного аэропорта «Борисполь» состоялся первый легкоатлетический забег KBP Runway Run....

Сумские ходоки взяли еще три медали на чемпионате Украины (видео)
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Сумские ходоки взяли еще три медали на чемпионате Украины (видео)

Сегодня, 24 марта, в Ивано-Франковске завершился зимний чемпионата Украины по спортивной ходьбе....

Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины
23.03.2019 15:29

Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины

Сегодня, 23 марта, в Ивано-Франковске стартовал зимний чемпионат Украины по спортивной ходьбе....

Сумской атлет с бронзой кубка Европы
11.03.2019 14:09

Сумской атлет с бронзой кубка Европы

В словацком Шаморине завершился Кубок Европы по метаниям....

В Сумах прошел (не) чисто женский забег
10.03.2019 18:33

В Сумах прошел (не) чисто женский забег

Сегодня, 10 марта, в Сумах прошел забег Run, Ladies run от Race Project....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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