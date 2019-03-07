На Сумщине за понедельник нашли 6 боеприпасов времен войны

В 11:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета на обочине автодороги «Ямполь- Шостка». Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это два артиллерийских снаряда калибра 122 мм, находившиеся на расстоянии 1 км от жилых домов.
В тот же день, в 13:21 на линию экстренного вызова «101» поступила информация об обнаружении подозрительных металлических предметов в лесу у с. Набережное Тростянецкого района. Ими оказались два 45-мм. артснаряда и две 82-мм. минометные мины.
В обоих случаях на местах обнаружения боеприпасов времен прошлых войн выставлена охрана, предоставлены заявки на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).
Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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