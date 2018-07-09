В Сумах на урны потратят 80 тысяч Скверы, парки и центральную часть Сум обустроят новыми урнами для мусора

В скверах, парках и центральной части Сум вскоре появятся новые урны для мусора. Об этом сообщают в департаменте инфраструктуры города.

Сейчас мусорные урны уже установили на площади Покровский и у Альтанки. Однако городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания отметил, что в центральной части города должны устанавливаться мусорные урны большей емкости, ведь они более практичны.

Поэтому в департаменте инфраструктуры города уже в ближайшее время проведут замену - меньшие мусорные урны установят в парках и скверах, центр города обустроят большими.

Всего на изготовление урн для мусора направили 80 тыс. гривен.