В Сумах на урны потратят 80 тысяч

В скверах, парках и центральной части Сум вскоре появятся новые урны для мусора. Об этом сообщают в департаменте инфраструктуры города.
Сейчас мусорные урны уже установили на площади Покровский и у Альтанки. Однако городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания отметил, что в центральной части города должны устанавливаться мусорные урны большей емкости, ведь они более практичны.
Поэтому в департаменте инфраструктуры города уже в ближайшее время проведут замену - меньшие мусорные урны установят в парках и скверах, центр города обустроят большими.
Всего на изготовление урн для мусора направили 80 тыс. гривен.
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