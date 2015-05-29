В сумском театре пройдет заседание Совета регионального развития Очередное заседание Совета регионального развития состоится в Сумах 26 марта.

Под председательством главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, с участием руководства области, районов, городов и объединенных территориальных громад Совет регионального развития Сумской области начнет очередное заседание 26 марта в 12.00.

Совет регионального развития рассмотрит Проект плана перспективного развития Сумской области на 2019-2021 годы, разработанный при участии общественности. В перечень перспективных объектов внесены 691 социально важный объект. Все они нанесены на карту-схему, ознакомиться с которой можно будет во время заседания Совета регионального развития.

Начнется заседание Совета регионального развития 26 марта в 12.00 в помещении Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина (Театральная площадь, 1).