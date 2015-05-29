Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13226

В сумском театре пройдет заседание Совета регионального развития

Очередное заседание Совета регионального развития состоится в Сумах 26 марта.

Под председательством главы Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, с участием руководства области, районов, городов и объединенных территориальных громад Совет регионального развития Сумской области начнет очередное заседание 26 марта в 12.00.

Совет регионального развития рассмотрит Проект плана перспективного развития Сумской области на 2019-2021 годы, разработанный при участии общественности. В перечень перспективных объектов внесены 691 социально важный объект. Все они нанесены на карту-схему, ознакомиться с которой можно будет во время заседания Совета регионального развития.

Начнется заседание Совета регионального развития 26 марта в 12.00 в помещении Сумского областного академического театра драмы и музыкальной комедии имени М.С. Щепкина (Театральная площадь, 1).

Общество Совет регионального развития

По тематике

29.05.2015 17:39

На Сумщине создали совет регионального развития

Распоряжение об этом подписал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.