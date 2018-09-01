Сумские пляжницы с бронзой чемпионата Украины 22-24 марта в Черноморске прошел финал зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет.

Сумы представляла команда Зима Дарья / Ермоченко Кристина (КДЮСШ «Авангард» / ОДЮСШ), которая заняла третье место из 34 команд, уступив только командам Черноморская и Первомайска. Подготовил спортсменок тренер Турченик В.Ф.