Сумские пляжницы с бронзой чемпионата Украины

Сумы представляла команда Зима Дарья / Ермоченко Кристина (КДЮСШ «Авангард» / ОДЮСШ), которая заняла третье место из 34 команд, уступив только командам Черноморская и Первомайска. Подготовил спортсменок тренер Турченик В.Ф.
24-27 января в Первомайске (Харьковская обл.) проходил 1-й тур зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет....
С 29 ноября по 2 декабря в словенском городе Любляна состоялся очередной этап Мирового тура 1* по пляжному волейболу....
18 чемпионов мира и Европы поздравил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко....
Сегодня, 2 сентября, в Шостке завершается финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу....
В Шостке продолжается финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу....