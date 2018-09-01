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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские пляжницы с бронзой чемпионата Украины

22-24 марта в Черноморске прошел финал зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет.

Сумы представляла команда Зима Дарья / Ермоченко Кристина (КДЮСШ «Авангард» / ОДЮСШ), которая заняла третье место из 34 команд, уступив только командам Черноморская и Первомайска. Подготовил спортсменок тренер  Турченик В.Ф.

Спорт Пляжный волейбол

По тематике

28.01.2019 12:26

Сумские пляжницы с бронзой

24-27 января в Первомайске (Харьковская обл.) проходил 1-й тур зимнего чемпионата Украины по пляжному волейболу среди девушек до 15 лет....

Сумская пляжница стала бронзовой в Любляне
05.12.2018 12:16

Сумская пляжница стала бронзовой в Любляне

С 29 ноября по 2 декабря в словенском городе Любляна состоялся очередной этап Мирового тура 1* по пляжному волейболу....

На Сумщине отметили чемпионов
20.11.2018 16:14

На Сумщине отметили чемпионов

18 чемпионов мира и Европы поздравил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко....

Сумская пляжница стала чемпионкой Украины
02.09.2018 12:03

Сумская пляжница стала чемпионкой Украины

Сегодня, 2 сентября, в Шостке завершается финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу....

Сумская пляжница вышла в финал чемпионата Украины
01.09.2018 18:14

Сумская пляжница вышла в финал чемпионата Украины

В Шостке продолжается финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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