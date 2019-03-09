На Сумщине оперативники раскрыли серию краж из частных домов В одном из сел Бурыского района трое местных за одну ночь обокрали несколько усадеб своих односельчан, похитив продукты питания, электроприборы и металлические изделия.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сразу несколько сообщений от жителей одного из сел района о совершенных краж. Первый из заявителей, 35-летний мужчина, рассказал, что у него неизвестные воры из подвального помещения похитили консервацию и картофель. У второй потерпевшей, 65-летней пенсионерки, воры из летней кухни украли мясопродукты, сладости и хлеб. Третья заявительница, 56-летняя женщина, сообщила о краже из гаража, с дверей которого было сорвано навесной замок, дрели, медных труб, рожковых ключей и 5 удлинителей.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе кропотливой работы нам удалось установить обстоятельства совершения преступлений и личности воров, - комментирует ситуацию Сергей Бойко начальник Бурынского отделения полиции. - Ими оказались трое местных жителей в возрасте 30-ти, 32-х и 41-го лет. Самый старший из них имеет неоднократные судимости за совершение подобных преступлений».

Мужчин нашли и опросили. По их словам, все три кражи они совершили в течение одной ночи, предварительно условившись, кого именно из односельчан «посетить». Часть полученных таким образом продуктов они употребили сами, а все остальное обменяли на водку.

Сейчас в полиции их действия квалифицировали по признакам ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины, за совершенное подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Дальнейшую их судьбу на несколько ближайших лет решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.