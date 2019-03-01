Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы ООО «А-Муссон» информирует потребителей о намерении осуществить изменение тарифов.

ООО «А-Муссон» сообщает о намерении осуществить изменение тарифов на услугу по сбору, вывозу твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов.

Изменения стоимости услуг в первую очередь произошли вследствие роста стоимости топлива более чем на 11% (27 грн. - в действующем тарифе, 30 грн. - в плановом тарифе), смазочных материалов - на 10%, минимальной заработной платы - на 12% (3723 грн. учтено в действующем тарифе, 4173 грн. - в плановом тарифе), расчета должностных окладов, стоимости запасных частей, комплектующих и др., что является составной расходов тарифа.

Фактическое возмещение затрат предприятия на сегодняшний день составляет 83%.

Расчет осуществлен в соответствии с проектом изменений норм образования бытовых отходов.

Размер средневзвешенного планируемого тарифа на услугу по сбору, вывозу твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов увеличивается на 40%.

Тариф рассчитан с учетом рентабельности: для населения - 5%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 30%.

Периодичность предоставления услуг установлена для жителей многоэтажных домов - ежедневно и жителей частного сектора - один раз в неделю.

Новый размер тарифа рассчитан в соответствии с действующим законодательством Украины с соблюдением требований постановления Кабинета Министров Украины от 26.07.2006 № 1010 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов».

ООО «А-Муссон» принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения по адресу: 40009, г. Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 71, оф. 208, тел. (0542) 22-35-59, эл. адрес: a-musson@ukr.net.

Тариф здесь. Его структура здесь.