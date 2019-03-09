На Сумщине начали жечь траву

25 марта в 11:55 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности по ул. Шевченко в г. Шостка. О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что горит мусор и остатки сухой растительности на площади 0,3 га. В 12:40 возгорание локализовали, а в 13:31 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали, не допустив дальнейшего распространения огня на большую площадь.
Похожий случай имел место и в г. Ахтырка, где в пер. Заводской горели остатки сухой растительности на площади до 0,5 га.
Всего к ликвидации пожаров были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава.
Служба спасения призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах!
Прежде всего, не следует разводить открытый огонь в лесной зоне, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.
Категорически запрещено сжигание мусора и растительных остатков!
Помните, что пожары в экосистемах также могут повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных и неконтролируемое распространение огня на жилые дома и рядом расположенные сооружения, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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