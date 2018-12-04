На Сумщине разблокировали перекрытие трассы «Киев-Москва» обещаниями Организаторы бессрочной акции в Кролевецком районе протеста завершили ее меньше, чем за сутки.

Бессрочная протестная акция работников казенного завода «Звезда», которая началась 25 марта, завершилась сегодня ночью, 26 марта. Об этом пишет Шостка.INFO со ссылкой на одного из ее участников.

Напомним, в понедельник, около 10.00, в Кролевецком районе, на трассе Киев-Москва, стартовала акция протеста работников казенного завода «Звезда». Требование одно: выплата задолженности по зарплате. Участники объявили акцию бессрочной, с собой привезли палатки, дрова, еду…

Впрочем, уже сегодня ночью бессрочная акция завершилась. Как стало известно, к протестующим приезжали высокопоставленные чины. Было, якобы, сообщено, что 27 марта в Шостке с работниками казенного завода «Звезда» встретится областное руководство. Они будут разрабатывать дорожную карту, как выходить из сложившийся ситуации.