На Сумщине разблокировали перекрытие трассы «Киев-Москва» обещаниями

Бессрочная протестная акция работников казенного завода «Звезда», которая началась 25 марта, завершилась сегодня ночью, 26 марта. Об этом пишет Шостка.INFO со ссылкой на одного из ее участников.
Напомним, в понедельник, около 10.00, в Кролевецком районе, на трассе Киев-Москва, стартовала акция протеста работников казенного завода «Звезда». Требование одно: выплата задолженности по зарплате. Участники объявили акцию бессрочной, с собой привезли палатки, дрова, еду…
Впрочем, уже сегодня ночью бессрочная акция завершилась. Как стало известно, к протестующим приезжали высокопоставленные чины. Было, якобы, сообщено, что 27 марта в Шостке с работниками казенного завода «Звезда» встретится областное руководство. Они будут разрабатывать дорожную карту, как выходить из сложившийся ситуации.
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