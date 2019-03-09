В Польше в жуткой аварии погибли два ахтырчанина

Сейчас их семьям нужны средства для транспортировки тел в Украину. Речь идет об аварии, которая произошла в Нижней Силезии на юго-западе Польши: группа из пяти человек шла посреди дороги. Легковой автомобиль BMW въехал в них. Три человека погибли: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Последние – ахтырчане, пишет Роксолана.
Трагедия произошла в субботу вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства (юго-запад Польши), информирует Wp.pl.
По предварительной информации полиции, пешеходы шли не по соответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов. Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.
Как отмечается, водитель BMW был трезв. На месте происшествия работала следственная группа полиции.
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