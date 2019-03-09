Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30847

В Польше в жуткой аварии погибли два ахтырчанина

Ахтырчане собирают помощь двум молодым землякам, которые на днях погибли в ужасном ДТП на территории Польши.

Сейчас их семьям нужны средства для транспортировки тел в Украину. Речь идет об аварии, которая произошла в Нижней Силезии на юго-западе Польши: группа из пяти человек шла посреди дороги. Легковой автомобиль BMW въехал в них. Три человека погибли: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Последние – ахтырчане, пишет Роксолана.

Трагедия произошла в субботу вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства (юго-запад Польши), информирует Wp.pl.

По предварительной информации полиции, пешеходы шли не по соответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов. Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.

Как отмечается, водитель BMW был трезв. На месте происшествия работала следственная группа полиции.

Право Дтп ДТП в Польше

По тематике

Сумчанин потерял сразу две шины в одной яме на Ивана Сирко
Вчера 07:29

Сумчанин потерял сразу две шины в одной яме на Ивана Сирко

Сумчанин Максим Колесник на своем авто влетел в яму глубиной 13 см прямо посередине ул. Ивана Сирко....

В Сумах неисправный троллейбус попал в аварию
20.03.2019 20:01

В Сумах неисправный троллейбус попал в аварию

Сегодня, 20 марта, в 16.45 на ул. Ильинская произошло ДТП с участием троллейбуса....

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на авто
20.03.2019 10:20

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на авто

Три административных материала составили патрульные на нетрезвого виновника ДТП....

20.03.2019 10:00

Женщина выпала из троллейбуса в Сумах: водитель поехал дальше

Сумчанка Галина Ефремова в Фейсбуке рассказал об отношении работников КП «Электроавтотранс» к пассажирам.... 3

Водитель сбил сумчанку на переходе
19.03.2019 18:11

Водитель сбил сумчанку на переходе

Автопроисшествие случилась 16 марта, около 21 часов, возле торгового центра на улице Героев Крут....

Новости

Пока Сумской аэропорт не работает, из Полтавы вылетел первый рейс в Египет
Сегодня 14:18
В Сумах стартовала неделя детского чтения
Сегодня 13:54
Сумские таможенники изъяли патроны на границе
Сегодня 13:43
У Сумах проводять конкурс на управителя багатоквартирного будинку
Сегодня 13:34
На Сумщине оперативники раскрыли серию краж из частных домов
Сегодня 13:27
В Сумах чиновники молились за Украину
Сегодня 13:14
Ахтырчанина, который отрезал себе ногу, прооперировали
Сегодня 12:52
Зеленський сумчанам: На виборах 31 березня маєте бути активними – не для когось, а для себе
Сегодня 12:49
В Польше в жуткой аварии погибли два ахтырчанина
Сегодня 12:30
На Сумщине разблокировали перекрытие трассы «Киев-Москва» обещаниями
Сегодня 12:21
На Сумщине начали жечь траву
Сегодня 12:11
Сумские мусорщики снова хотят повысить тарифы
Сегодня 12:03
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.