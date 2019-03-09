Зеленський сумчанам: На виборах 31 березня маєте бути активними – не для когось, а для себе Навіть погана погода вчора не зіпсувала сумчанам свято. Близько 5 тисяч мешканців міста із задоволенням відвідали соціальний концерт студії «Квартал 95», що відбувся на стадіоні «Ювілейний».

Квитки на захід безкоштовно отримали медики, освітяни, студенти, ветерани АТО й Афганістану, а також люди з особливими потребами.

«Ми хочемо віддячити своєму глядачеві, у якого наразі відсутня можливість придбати квитки на подібні заходи, – пояснює Володимир Зеленський, – адже всім, що ми маємо, ми завдячуємо саме йому. Ми даруємо дві години свого життя, натомість отримуємо величезний заряд енергії. Гадаю, так мають робити всі українські артисти».

Принагідно комік наголосив, що турне, в рамках якого відбувається концерт, жодним чином не є передвиборчою агітацією. Адже воно було заплановане ще 1,5 роки тому. На той час в артиста не було планів боротися за найвищу посаду країни.

«Найцінніше, що має наша країна, це люди. Ними пишається весь світ. Щойно вони приїжджають кудись на роботу, їх відразу ж починають називати «нашими фахівцями». Однак країна поки що не цінує їх. Наша країна повинна заслужити те, аби бути гідною для таких людей. Їй треба звестися з колін, трохи розквітнути, аби радувати людей, аби ті хотіли в ній жити. Хочеться, аби всі повернулися до України», – пояснив лідер «Кварталу 95».

Після виступу, попри напружений графік, Зеленський знайшов час, щоби поспілкуватися з місцевою пресою. Більше говорив про творчі плани. Розповів про те, що дуже любить Суми й сумського глядача. Не оминув увагою й майбутніх президентських виборів, що відбудуться 31 березня.

«Враження від міста та його мешканців завжди дуже теплі, навіть не зважаючи на таку погоду. Ми показували найкращі сцени та номери від студії. Сумський глядач дуже уважний, і це приємно. Саме таких щирих, відкритих, усміхнених, готових поділитися останнім людей і гідна наша країна», – розповів Володимир.

Торкнувшись політичної теми, артист зазначив: «31 березня українці повинні бути активними щонайперше для себе. Бо це їхній вибір, це їхня країна. Можна вибирати того, кого хочеш, але треба прийти і зробити свій вибір. У нас вільна країна, в нас не один і навіть не два кандидати, в нас дійсно є серед кого обирати. Головне, щоби ваш голос ніхто не використав».

Нагадаємо, у поточному місяці Володимир Зеленський продовжив упевнено очолювати рейтинги президентських перегонів, солідно випереджаючи найближчих переслідувачів. Так, за даними соцопитування, що було проведене з 14 по 22 число Київським міжнародним інститутом соціології, Володимир Зеленський має понад 31% підтримки, чинний гарант близько 17%, а Юлія Тимошенко – 12,5%.