В Сумах разыскали водителя, который совершил и покинул место ДТП «Сильно спешил» - такой ответ ждал патрульных на вопрос об оставлении места ДТП.

Автопроисшествие произошло на улице Героев Крут. 24-летняя водитель автомобиля Chery Tiggo рассказала, что водитель легковушки ВАЗ-2121 не предоставил ей преимущества в движении, после чего столкнулся с ее авто. И даже тот факт, что обе машины получили механические повреждения, не остановил водителя ВАЗ, поскольку он сразу же покинул место происшествия. Благодаря бдительности женщины, которая запомнила номерной знак «беглеца», патрульные все же разыскали его.

Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Патрульная полиции Сумской области в очередной раз подчеркивает! Будьте сознательными и помните, что во время совершения ДТП водитель обязан оставаться на месте.

Патрульные напоминают:

- санкция статьи 122-4 (оставление места ДТП) КоАП предусматривает штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток;

- санкция статьи 124 (совершение ДТП) КоАП предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.