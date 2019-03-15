Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:09355

В Сумах разыскали водителя, который совершил и покинул место ДТП

«Сильно спешил» - такой ответ ждал патрульных на вопрос об оставлении места ДТП.

Автопроисшествие произошло на улице Героев Крут. 24-летняя водитель автомобиля Chery Tiggo рассказала, что водитель легковушки ВАЗ-2121 не предоставил ей преимущества в движении, после чего столкнулся с ее авто. И даже тот факт, что обе машины получили механические повреждения, не остановил водителя ВАЗ, поскольку он сразу же покинул место происшествия. Благодаря бдительности женщины, которая запомнила номерной знак «беглеца», патрульные все же разыскали его.

Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Патрульная полиции Сумской области в очередной раз подчеркивает! Будьте сознательными и помните, что во время совершения ДТП водитель обязан оставаться на месте.

Патрульные напоминают:

- санкция статьи 122-4 (оставление места ДТП) КоАП предусматривает штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок от 10 до 15 суток;

- санкция статьи 124 (совершение ДТП) КоАП предусматривает штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Право Дтп

По тематике

В Польше в жуткой аварии погибли два ахтырчанина
Сегодня 12:30

В Польше в жуткой аварии погибли два ахтырчанина

Ахтырчане собирают помощь двум молодым землякам, которые на днях погибли в ужасном ДТП на территории Польши....

Сумчанин потерял сразу две шины в одной яме на Ивана Сирко
Вчера 07:29

Сумчанин потерял сразу две шины в одной яме на Ивана Сирко

Сумчанин Максим Колесник на своем авто влетел в яму глубиной 13 см прямо посередине ул. Ивана Сирко....

В Сумах неисправный троллейбус попал в аварию
20.03.2019 20:01

В Сумах неисправный троллейбус попал в аварию

Сегодня, 20 марта, в 16.45 на ул. Ильинская произошло ДТП с участием троллейбуса....

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на авто
20.03.2019 10:20

В Сумах пьяный водитель без прав наехал на авто

Три административных материала составили патрульные на нетрезвого виновника ДТП....

20.03.2019 10:00

Женщина выпала из троллейбуса в Сумах: водитель поехал дальше

Сумчанка Галина Ефремова в Фейсбуке рассказал об отношении работников КП «Электроавтотранс» к пассажирам.... 3

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.