Двое сумчан украли у белопольчанина 37 тысяч с банковской карточки

В Белопольское отделение полиции с заявлением о краже банковской карты обратился 53-летний житель района. В ходе беседы с заявителем правоохранители выяснили, что недавно он познакомился с двумя сумчанами, которые несколько раз наведывались к нему домой. Последняя такая встреча и закончилась воровством.
«Во время беседы с потерпевшим мы установили приметы подозреваемых, а впоследствии выяснили и их личности. Это двое жителей областного центра, которые уже ранее привлекались к уголовной ответственности, - сообщает Андрей Анисимов, начальник Белопольского отделения полиции, - Проведя ряд первоочередных оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемые были найдены и задержаны в областном центре. Досудебное расследование продолжается».
Похищенные с банковской карты деньги злоумышленники уже успели потратить.
В полиции по отношению к мужчинам открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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