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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:14346

В Сумах чиновники молились за Украину

В Сумах во время заседания совета регионального развития молились за Украину и нашу область.

Открывая заседание, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поблагодарил жителей Сумщины за то, что каждый на своем месте развивал область.

«Проводимые реформы стали определяющим фактором в развитии нашей страны и Сумской области в частности, - говорил он. - В течение предыдущих пяти лет Украина выбрала вектор своего развития. Мы четко знали, куда идем, и выбранные нами стратегические приоритеты стали мощной волной принципиальных изменений, которые запустили в общинах механизмы саморазвития и саморегулирования».

Глава области поблагодарил учителей, врачей, воинов АТО и ООС, глав ОТГ, городских голов и других представителей местного самоуправления, глава райгосадминистраций, депутатов всех уровней за плодотворное сотрудничество: «Наша совместная работа была направлена исключительно на развитие Сумщины, а следовательно и Украины».

Призывая участников заседания Совета регионального развития к общей молитве, Николай Клочко отметил: «Помолимся же сегодня за светлое будущее Украины, за каждого украинца, каждого жителя Сумщины. Пусть будет с нами всеми вера и Божья Благодать».

Молитву провел управляющий архиерей епархии, архиепископ Сумской и Ахтырский Православной Церкви Украины Мефодий.

«Ломать просто, строить трудно, - отметил владыка Мефодий. - Пусть Господь благословляет нас всех в наших трудах на благо Сумщины и Украины и дает нам силу и терпение».

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