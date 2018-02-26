У Сумах проводять конкурс на управителя багатоквартирного будинку

Зважаючи на ухвалу Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 5 березня 2019 року у справі № 818/1550/18, відновила свою роботу конкурсна комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми. Рішенням виконавчого комітету від 12 березня 2019 року № 127 змінено склад конкурсної комісії, а рішенням від 12 березня 2019 року № 126 – дату проведення конкурсу. Виконавчий комітет визначив кінцевим строком подання конкурсних пропозицій 10 червня 2019 року (до 16:00); розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 11 червня 2019 року о 8:00.

Конкурсна комісія на засіданнях від 19 та 23 березня ухвалила рішення рекомендувати виконавчому комітету не проводити конкурс по тих багатоквартирних будинках, співвласники яких прийняли рішення про визначення управителя і подали в установленому законодавством порядку відповідні протоколи на зберігання до виконавчих органів міської ради. Це 362 будинки (478 протоколів). Згідно з рішенням виконавчого комітету від 20 березня 2018 року № 126 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми», якщо на дату проведення конкурсу співвласниками обрано управителя будинку чи створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, дане рішення на такі будинки не розповсюджується.

Правове управління звертає увагу співвласників багатоквартирних будинків та суб’єктів господарювання, які обслуговують ці будинки, що вибір управителя – це лише перший крок. Для забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків на зборах співвласників необхідно затвердити умови договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, який після цього укладається від їх імені обраною уповноваженою особою співвласників з визначеними ним управителем. Саме на підставі закріплених у цьому договорі умов співвласникам нараховуються пільги та субсидії згідно з чинним законодавством.

Також на засіданнях конкурсної комісії обговорювалися зміни, які необхідно внести до конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми з метою приведення її у відповідність до нових вимог чинного законодавства. Проект відповідного рішення планується оприлюднити на Інформаційному порталі Сумської міської ради на початку квітня 2019 року.

Всі охочі можуть надавати свої пропозиції до конкурсної документації на електронну адресу правового управління:pravo@smr.gov.ua (тел. для довідок: 70-06-28, 70-06-30).