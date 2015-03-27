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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54124

В Сумах стартовала неделя детского чтения

Сегодня, 26 марта, в Сумской областной библиотеке для детей состоялось торжественное открытие Всеукраинской недели детского чтения.

С приветственным словом к собравшимся обратилась и директор Сумской областной библиотеки для детей Лилия Тогобицкая, которая вручила лучшим читателям 2018 года лучшие подарки - книги и пожелала всем дальнейшей дружбы с библиотекой.

А дальше ведущие мероприятия пригласили присутствующих к просмотру театрализованного литературно-музыкального праздника «К нам в гости пожалуй, книгу с праздником поздравь!», главными действующими лицами которого были герои любимых детских книг - принцесса Фиона, Шрек, морские корсары, поросенок Фунтик, клоун Бим, роли которых исполнили библиотечные работники.

Неделя детского чтения началась! Детей ждет много разнообразных познавательно-развлекательных мероприятий - библиокафе «Книжные вкусности от украинских писателей», Скайп-встреча с украинской писательницей Зиркой Мензанюк, книжный майдан «Поспішайте, цікаві книжки прочитайте», детективная викторина «Досье на литературных героев», литературная галерея «Книжный букет юбиляров», литературный семафор  Внимание! Интересные книги» и многое другое. Дополнением к мероприятиям будут и замечательные книжные выставки «Модные фишки современной книги», «Литературные вкусности», «Горячая десятка: десять лучших новинок», «Вечный источник вдохновения» и другие.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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