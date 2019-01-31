Экоинспекторы проверили воду в сумских реках Инспекцией проведены гидрохимические исследования воды в реках Сумка, Стрелка и Косовщинском водохранилище.

Во исполнение протокольного поручения заседания постоянно действующей комиссии по вопросам рассмотрения обращений граждан при Сумской облгосадминистрации Государственная экологическая инспекция в Сумской области обеспечивает постоянный контроль за содержанием загрязняющих веществ в таких водных объектах как р. Сумка и Косовщинское водохранилище, сообщает пресс-служба ведомства.

19 марта 2019 специалистами Инспекции были отобраны пробы поверхностной воды в 6 створах:

• Створ № 1 - р. Сумка, с. Степановка Сумского района;

• Створ № 2 - Косовщинское водохранилище (с дамбы)

• Створ № 3 - р. Сумка (выход из Косовщинского водохранилища)

• Створ № 4 - р. Сумка (г. Сумы, с моста по ул. Герцена - Луговая)

• Створ № 5 - р. Сумка (г. Сумы, при впадении в р. Псел, с моста по ул. Троицкая)

• Створ № 6 - стр. Стрелка при впадении в р. Сумка (район Центрального рынка).

Отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции, уполномоченным на право проведения измерений в объектах окружающей среды, проведены измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах.

По результатам измерений установлено следующее:

Качество воды в отобранных пробах, в целом, соответствует установленным предельно-допустимым концентрациям для водоемов рыбохозяйственного использования, за исключением:

• В створе № 1: установлено превышение содержания сульфатов в 1,3 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией (далее ПДК), железа - в 1,7 раза по сравнению с ПДК; по БПК5 (биохимическое потребление кислорода - количество растворенного кислорода, выраженное в миллиграммах, необходимое для окисления органических соединений, находящихся в 1 литре воды, в аэробных условиях в результате биохимических процессов) - в 1,6 раз по сравнению с ПДК;

• В створе № 2: установлено превышение содержания по БПК5 - в 2,2 раза по сравнению с ПДК;

• В створе № 3: установлено превышение содержания сульфатов в 1,6 раза по сравнению с ПДК; железа - в 2,8 раза по сравнению с ПДК; по БПК5 - в 2 раза по сравнению с ПДК;

• В створе № 4: установлено превышение содержания сульфатов в 1,5 раза по сравнению ПДК; железа - в 3,2 раза по сравнению с ПДК; по БСК5- в 2,5 раза по сравнению с ПДК;

• В створе № 5: установлено превышение содержания сульфатов в 1,6 раза по сравнению ПДК; железа - в 3,6 раза по сравнению с ПДК; БПК5 - в 2 раза по сравнению с ПДК;

• В створе № 6: установлено превышение содержания сульфатов в 2,4 раза по сравнению с ПДК; нитритов - в 4,3 раза по сравнению с ПДК; железа - в 9,7 раз по сравнению с ПДК; по БПК5 - в 3 раза по сравнению с ПДК.

Результаты измерений свидетельствуют о наличии негативного влияния р. Стрелки на качественное состояние воды в р. Сумка. Река Стрелка протекает в пределах г. Сумы по территории частного сектора. Берега реки захламлены, не исключается попадание сточных вод из частных домов. К сожалению, почти вся территория берегов р. Стрелка покрыта бытовым мусором, что приводит к ухудшению качественного состояния как этой реки, так и Сумки, в которую она впадает.