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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:181

Пока Сумской аэропорт не работает, из Полтавы вылетел первый рейс в Египет

Сегодня, 26 марта, пассажиры вылетели из аэропорта «Полтава» в Шарм-эш-Шейхе в Египте.

Вылет состоялся с небольшой задержкой, но в 13.27 самолет Боинг 737-700 со 149 пассажирами на борту поднялся в воздух, пишет Зміст.

Регистрация началась за 3 часа до вылета и проводилась «вручную». Как ранее сообщал экс-первый заместитель Полтавской ОГА Андрей Песоцкий, сначала рейс в Египет будет раз в неделю - по вторникам, а уже начиная с июня, когда вырастет спрос, то два раза в неделю: вторник и четверг.

С мая начнут вылеты в Турцию: 1 раз в неделю (тоже по вторникам) в Анталию, а летом уже дважды в неделю: вторник и четверг. Первый рейс в Анталию будет 2 мая в 12:00 дня.

Общество Аэропорт
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