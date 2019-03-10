В Ахтырке появилось коммунальное радио

Об этом сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.
Как заверил мэр Игорь Алексеев, радиус действия сигнала радиостанции достаточно широк: позывной «Говорит Ахтырское городское радио» слышат также жители близлежащих сел.
В партнеры местная радиостанция взяла Радио «Культура». Ахтырчане теперь могут слушать все форматы общественного вещания - информационное УР-1, развлекательное радио «Промінь», просветительское Радио «Культура».
Основатель - Ахтырский городской совет - нашел в бюджете деньги для технического переоснащения прежней редакции проводного радио. Приобрели компьютеры, 10 современных микрофонов, микшерный пульт, передающее оборудование.
Каждый день местная радиостанция выходит в прямой эфир.
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