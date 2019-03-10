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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06180

В Ахтырке появилось коммунальное радио

На частоте 103,7 FM начала 24-часовое вещание КП «Телерадиокомпания «Ахтырка».

Об этом сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

Как заверил мэр Игорь Алексеев, радиус действия сигнала радиостанции достаточно широк: позывной «Говорит Ахтырское городское радио» слышат также жители близлежащих сел.

В партнеры местная радиостанция взяла Радио «Культура». Ахтырчане теперь могут слушать все форматы общественного вещания - информационное УР-1, развлекательное радио «Промінь», просветительское Радио «Культура».

Основатель - Ахтырский городской совет - нашел в бюджете деньги для технического переоснащения прежней редакции проводного радио. Приобрели компьютеры, 10 современных микрофонов, микшерный пульт, передающее оборудование.

Каждый день местная радиостанция выходит в прямой эфир.

На сегодня Сумщина входит в ТОП-5 областей, которые успешно реализовали проект Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания «Радио громад».

Общество Ахтырка Радио Радио громад

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