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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57339

На Сумщине планируют потратить на ремонт дорог 4 миллиарда

В Сумах представили План перспективного развития Сумской области на 2019-2021 годы.

В своем докладе на заседании Совета регионального развития глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко остановился на рассмотрении проектов, внесенных в этот план. Это и ремонт дорог и мостов, открытие новых предприятий и реконструкция школ и больниц, создание учреждений отдыха и развитие туризма и т.п.

В частности, он отметил, что в 3 следующих года на дорожную отрасль планируется направить около 4 миллиардов гривен (в том числе из государственного бюджета - почти 2,15 млрд гривен).

«Ключевыми проектами в этом направлении является завершение реконструкции мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы - Полтава (в с. Климентово), капитальный ремонт автодороги общего пользования государственного значения Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка т.д.», - говорил чиновник.

Также Николай Клочко обратился ко всем руководителям с предложением работать совместно над тем, чтобы сделать Сумскую область богатой и перспективной, а жизнь в нашем области комфортной и мирной.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы прежде всего, наши дети хотели здесь жить, учиться, работать на благо Сумского края», - отметил глава области.

Комментируя План перспективного развития Сумщины, народный депутат Украины Олег Медуница подчеркнул, что все, что представил и говорил глава облгосадминистрации, наполненное реальным содержанием и реальными деньгами.

«Мы вместе способны выполнить почти каждый пункт этого плана, нам нужно уметь не только слушать и понимать людей, но и уметь объяснять жителям области, что эта «дорожная карта» направлена на улучшение жизни в общинах, на перспективу», - говорил Олег Медуница.

Всего в плане 691 инфраструктурный проект в области.

Общество План развития

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