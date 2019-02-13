Главную финансистку Сум будут судить за коррупцию

В Заречном районном суде назначили к рассмотрению административные дела в отношении депутата Сумского городского совета, директора Департамента финансов мэрии Светланы Липовой, пишет sumy.today.
Речь идет о двух протоколах, котоыре составило на г-жу Липовую Национальное агентство по предотвращению коррупции. Ее подозревают в действиях в условиях реального конфликта интересов. Первое судебное заседание назначено на 29 марта. Председательствующий по делу судья Александр Капкин.
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