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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25583

Главную финансистку Сум будут судить за коррупцию

Назначили к рассмотрению коррупционные протоколы по директору департамента финасов Сумского городского совета.

В Заречном районном суде назначили к рассмотрению административные дела в отношении депутата Сумского городского совета, директора Департамента финансов мэрии Светланы Липовой, пишет sumy.today.

Речь идет о двух протоколах, котоыре составило на г-жу Липовую Национальное агентство по предотвращению коррупции. Ее подозревают в действиях в условиях реального конфликта интересов. Первое судебное заседание назначено на 29 марта. Председательствующий по делу судья Александр Капкин.

Право Коррупция Светлана Липовая

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