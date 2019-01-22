Конотопские борцы стали чемпионами

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из всех областей Украины в своей возрастной группе. Борьба на ковре происходила бескомпромиссная и очень напряженная, болельщики и зрители имели возможность увидеть хорошую технику выполнения приемов и зрелую тактику ведения борьбы.
К сожалению, ни одной медали борцы, представлявшие Сумщину, не завоевали. Зато отличились воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили, которые сейчас выступают за Запорожскую область: Владислав Кузько (55 кг) и Дмитрий Мирошник (63 кг), завоевавшие золотые награды.
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