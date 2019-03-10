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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04219

Делать ли сумчанам евродвор будет решать исполком

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Евродвор по ул. Интернационалистов 41а, 41, 43».

«Жители г.Сумы призывают органы благоустройства обратить внимание.

Уже 16 лет, как жители бывших новостроек Интернационалистов, 41а-41-43 вынуждены жить в этих условиях.

Ни автомобиль, ни пешком, потому что въезд во двор начинается с ям и грязи.

Просим:

1. Построить дорогу для въезда автомобилей и обустроить тротуарные зоны для пешеходов.

2. Обустроить детскую площадку.

Сейчас - ограждение площадки - это закопанные покрышки.

Скамейки из деревьев срубленные под озером Чеха.

3. Расширить площадка для парковки автомобилей», - просил автор петиции Трофименко Сергей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.

Сообщаем, что управлением подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции по капитальному ремонту придомовой территории в районе жилых домов 41а, 41, 43 по ул. Интернационалистов».

Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение заседания исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».

Что интересно, в предыдущие годы титульные списки на капремонт дворов на следующий год публиковали еще осенью. Сейчас их до сих пор нет.

Общество Евродвор Петиция

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