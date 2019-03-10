Делать ли сумчанам евродвор будет решать исполком

«Жители г.Сумы призывают органы благоустройства обратить внимание.
Уже 16 лет, как жители бывших новостроек Интернационалистов, 41а-41-43 вынуждены жить в этих условиях.
Ни автомобиль, ни пешком, потому что въезд во двор начинается с ям и грязи.
Просим:
1. Построить дорогу для въезда автомобилей и обустроить тротуарные зоны для пешеходов.
2. Обустроить детскую площадку.
Сейчас - ограждение площадки - это закопанные покрышки.
Скамейки из деревьев срубленные под озером Чеха.
3. Расширить площадка для парковки автомобилей», - просил автор петиции Трофименко Сергей Анатольевич.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция в пределах полномочий управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета проработана.
Сообщаем, что управлением подготовлен соответствующий проект решения исполнительного комитета Сумского городского совета «О рассмотрении электронной петиции по капитальному ремонту придомовой территории в районе жилых домов 41а, 41, 43 по ул. Интернационалистов».
Данный проект решения исполнительного комитета после прохождения процедуры визирования будет вынесен на рассмотрение заседания исполнительного комитета Сумского городского совета в установленном законодательством порядке».
Что интересно, в предыдущие годы титульные списки на капремонт дворов на следующий год публиковали еще осенью. Сейчас их до сих пор нет.
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