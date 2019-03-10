В центре Сум пьяный без прав гонял со скоростью почти 200 км/час (видео)

Во время патрулирования областного центра, экипаж патрульных получил сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе, который управляет автомобилем Chevrolet Malibu.
Через несколько минут на Покровской площади, полицейские заметили похожую по описанию легковушку. Увидев патрульных, водитель иномарки резко увеличил скорость и поехал в направлении улицы Ильинской.
«Скорость данного транспортного средства составляла около 200 км/ч, что создавало опасность всем участникам дорожного движения», - рассказывает инспектор 1-й роты УПП в Сумской области Алина Литовцева.
На улице Ярослава Мудрого, мужчина остановился, и выйдя из авто, начал идти. Инспекторы догнали и остановили его. Тогда же выяснилось и причина, почему 32-летний иностранец как можно скорее пытался убежать и спрятаться от стражей порядка. Он имел явные признаки алкогольного опьянения, к тому же по полицейским базам данных инспекторы установили, что в ноябре 2018 года патрульные уже составляли на него административный протокол за управление в нетрезвом состоянии. Поэтому и водительского удостоверения он не имел, ведь был лишен права управления.
В присутствии двух свидетелей гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Инспекторы составили на него административные материалы по ч. 2 ст. 130 (повторное в течение года нарушение - отказ лица, управляющего транспортным средством от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП и ч.4 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем.
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