В Сумском СИЗО тренировались тюремщики области В Сумах проведены практические учения групп быстрого реагирования учреждений выполнения наказаний Сумской области.

22 марта на базе государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», под руководством сотрудников подразделения военизированного формирования Северо-Восточного межрегионального Управления, проведен сбор личного состава групп быстрого реагирования учреждений исполнения наказаний и следственного изолятора Сумской области.

Во время сбора был проведен строевой смотр и проверены средства индивидуальной защиты тактильной обороны. Также была проведена проверка профессиональной подготовки личного состава каждой из групп быстрого реагирования учреждений с принятием зачетов по физической подготовке и приемов рукопашного боя. Во время практических занятий особое внимание было обращено на слаженность действий групп быстрого реагирования при выполнении строевых приемов и при условной чрезвычайной ситуации.

«Подобные практические занятия не только дают возможность получить необходимый опыт каждому сотруднику, но и положительно влияют на качество и слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций», - отметил начальник учреждения Игорь Яковлев.