К шосткинскому военному моряку, плененному в РФ, не пустили адвоката

«В Лефортовском СИЗО будни. Только вот не будничные арестанты томятся в этих застенках. Военнопленные украинские моряки, которые должны как минимум, в соответствии с Женевской конвенцией, находится при военной части, а как максимум - быть уже давным-давно дома, - каждый день становятся тяжёлой ношей для следствия и государства! Сегодня, даст Бог, я увижусь с Богданом Небылицей, капитаном «Никополя». Звонки и свидания с родными, посещения священника - запрещены. В возврате личных вещей, оставшихся на корабле, - Богдану отказано! Почему?...» - сначала написал адвокат, а затем добавил:
«В продолжение моего сегодняшнего посещения военнопленного Богдана Небылицы в СИЗО «Лефортово», г. Москва.
Я возвращаюсь домой, так и не попав к своему подзащитному. Администрация Лефортовского СИЗО просто не допустила меня к Богдану, указав на какие-то документы, которые, то ли они не получили от ФСБ, то ли не успели подписать у себя в изоляторе. Адвокат имеет право на встречу со своим подзащитным конфиденциально, без ограничения по времени!
Если администрация СИЗО не успела испросить разрешения у следователя или начальник СИЗО болел головой и забыл что-то подписать, дописать или ещё что, - то это сугубо проблемы СИЗО.
Государство сегодня просто сорвало мою встречу с Богданом, нарушило право Богдана на защиту. Я был вторым по счету в очереди. Хотя я не исключаю, что это не просто чья-то оплошность или бездействие, а запланированный акт противодействия адвокатской деятельности!
Мной было зарегистрировано заявление на имя начальника СИЗО с соответствующим требованием разобраться в сложившейся ситуации.
Потрачено два дня на поездку, деньги на проживание и перелеты, а Богдан не получил сегодня квалифицированную юридическую помощь своего адвоката и был лишён возможности получить информацию об уголовном деле, согласовать ряд вопросов по готовящимся жалобам и т.д.!».
Напомним: уроженца Сумщины Богдана Небылицу и еще три десятка украинских моряков взяли в плен в ноябре 2018 года в Черном море российские пограничники.
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