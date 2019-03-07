Завтра в центре Сум будут сухие краны КП «Горводоканал» сообщает об отключении в оды 27 марта в центре Сум.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Героев Сумщины завтра, 27 марта, с 9:00 будет прекращено водоснабжение домов по ул. Героев Сумщины, ул. Соборная, ул. Независимости, ул. Белинского, ул. Вольный Лужок и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.