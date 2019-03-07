Завтра в центре Сум будут сухие краны

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Героев Сумщины завтра, 27 марта, с 9:00 будет прекращено водоснабжение домов по ул. Героев Сумщины, ул. Соборная, ул. Независимости, ул. Белинского, ул. Вольный Лужок и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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