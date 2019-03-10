На Сумщине мошенницы возместили потерпевшим 60 тыс. грн убытков На Сумщине по принципиальной позиции прокуратуры мать и дочь, которые обвинялись в мошенничестве, возместили потерпевшим 60 тыс. грн убытков.

«Только после возмещения причиненных убытков 12 пострадавшим Шосткинской местной прокуратурой было заключено соглашение о признании виновности с двумя женщинами, которые обвинялись в мошенничестве. Суд утвердил соглашение, затем обвиняемых признали виновными по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины и им назначено наказание в виде 1700 грн штрафа», - рассказала заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Ольга Ковалева.

Напомним: обвиняемые работали в магазине, зарегистрированном на их родственника. Дочь осуществляла продажу бытовой техники, а мать, на основании заключенного с банковским учреждением договора, выдавала от имени и за счет банка потребительские кредиты для приобретения товаров, которые реализовались в магазине.

Действуя по предварительной договоренности, женщины предлагали покупателям, которым не хватало средств, брать товар в кредит. Когда человек соглашался, то с ним заключали кредитный договор. При этом ежемесячную оплату по кредиту покупатель должен был приносить в этот же магазин и отдавать непосредственно в руки продавцу или представительнице банка. Однако через некоторое время, когда люди были убеждены, что они выплатили всю сумму, к ним звонили из банковского учреждения и сообщали о задолженности. Как оказалось, женщина, которая выдавала кредит в магазине и которой потом люди приносили ежемесячные платежи, вносила на счет должника не всю сумму, или же не вносила средства вообще. Поэтому людям пришлось лично погашать задолженность перед банком.

Другим обманутым гражданам повезло еще меньше. Они выбирали бытовую технику в этом же магазине, оформляли на нее кредит и договаривались с продавцом о доставке на дом. Когда в определенное время желанный товар не привозили, а затем несколько раз переносили время доставки, покупатели возвращались в магазин и просили расторгнуть договор на оформление кредита, отказавшись от товара. Их уверяли, что договор аннулирован. Однако через некоторое время людям звонили из банковского учреждения и сообщали о задолженности. Поэтому они оставались не только без бытовой техники, но и без денег. Около года женщины осуществляли такую противоправную деятельность. За это время они обманули 12 человек на более 60 тыс грн, сообщает пресс-служба прокуратуры области.