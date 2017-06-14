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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34428

Родственные связи сумских судей можно отследить онлайн

26 марта Сумская платформа реформ представила результаты аналитического исследования родственных связей и добродетели судей г. Сумі, осуществленного в рамках реализации Дорожной карты реформ.

Интерактивная «сеть» родственных связей 65-ти судей г. Сумі и инструмент по анализу имущественных деклараций доступны онлайн для всех и особенно пригодятся специалистам, работающим в сфере журналистских расследований и общественного контроля.

Перейдя на сайт с инфографикой, вы можете проверить наличие родственных связей того или иного судьи, места работы или службы родственников, обезопаситься от потенциальных конфликтов интересов.

Кроме того, на этом же ресурсе представлено исследование имущественных деклараций судей, визуализированное в удобной для восприятия форме. Из него можно увидеть как изменялись состояние служителей фемиды в течение 2014-2017 годов, сравнить бумажную и электронную форму декларации 2015 года, исследовать какое имущество приобреталось / отчуждалось и по какой цене.

Прямые ссылки на онлайн-инструменты:

Родственные связи http://razom.sumy.ua/suddi-sum/

Имущественные декларации http://razom.sumy.ua/suddi-decs/

Право Судьи

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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