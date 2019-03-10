На Сумщине женщина второй раз попала в ловушку автомошенников Работники Серединобудского отделения полиции открыли уголовное производство по заявлению о мошенничестве.

Как сообщила правоохранителям 56-летняя жительница района, в сети Интернет она нашла объявление о продаже легкового автомобиля ВАЗ-2109, и решила приобрести его. Женщина связалась с продавцом, а тот попросил внести на указанный счет предоплату за транспортное средство. Как только это было сделано, «продавец» перестал выходить на связь, а женщина, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

Как ни странно, но это уже второй случай, когда эта же жительница Середина-Буды попадает в подобную ситуацию. Так почти четыре года назад она перечислила мошенникам более 12 000 гривен за якобы выигранный ею автомобиль.

И тогда, и сейчас полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители настоятельно просят граждан быть внимательными и осторожными и не верить слишком заманчивым предложениям. Помните, что дважды платит не только скупой, но и слишком доверчив, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.