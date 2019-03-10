В Шостке накрыли нелегальную заправку Шосткинской местной прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Сумской области прекращена деятельность незаконной автозаправочной станции, оборудование изъято, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что гражданин Ч. в г. Шостка в помещении арендованного им гаражного комплекса решил осуществлять незаконную деятельность по продаже горюче-смазочных материалов. С этой целью он завез в вышеуказанный гараж емкости для хранения бензина и дизельного топлива, две автозаправочные колонки и т.п. Кроме того, с целью посика клиентов он изготовил собственные визитки для распространения их среди жителей г. Шостка.

В ходе проведения осмотра места происшествия сегодня, 26 марта, следователем СО Шосткинского ОП ГУНП в Сумской области оборудование было демонтировано и изъято 850 л дизельного топлива и 720 л бензина.

«В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины, а после результатов экспертиз - вручение уведомления о подозрении причастным к противоправной деятельности лиц », - рассказал руководитель Шосткинского местной прокуратуры Андрей Байдак.