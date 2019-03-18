Сумчане предлагают садить вместо спиленных деревьев хвойные

«Прошу в озеленении Сум использовать вместо спиленных деревьев побольше хвойных растений. Например, туй.
Также на некоторых участках при их озеленении также хорошо будет использовать такие хвойники как можжевельник казацкий (то есть кустообразные и пирамидальные, невысокого роста хвойники).
Прошу внести в план озеленения Сум побольше хвойных растений», - пишет автор петиции Кириченко Ярослав Сергеевич.
Дата начала сбора подписей: 25 марта 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 26 марта петицию подписали 48 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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