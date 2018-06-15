Сумчан запрошують на Український урбаністичний форум-2019 Аналітичний центр CEDOS відкрив реєстрацію на другий Український урбаністичний форум. Захід відбудеться 21-22 червня в Запоріжжі. Участь безкоштовна.

Ви професіоналка або професіонал, активістка або активіст у сфері міського розвитку?

Запрошуємо спілкуватися, ділитися, дізнаватися і практикуватися на форумі. Український урбаністичний форум у 2019 році відбудеться 21-22 червня у Запоріжжі. Його тема: "Люди. Місто. Завод".

Запоріжжя — місто козацької вольності і радянської промисловості — велике, складне і дуже цікаве, але ще не надто розвідане українськими урбаністками й урбаністами. Тут починають розвивати туризм, але промисловість грає основну партію, що не може не впливати на владу і громадянське суспільство, екологію і здоров'я, якість життя та інфраструктуру, міграцію і соціальні нерівності.

Індустріальні об'єкти такі великі і важливі, а альтернативи їм так мало, що швидко перетворити місто на пост-індустріальне і трансформувати заводи у креативні хаби не вдасться.

Як можуть розвиватися урбаністичні рухи у таких містах? Над чим тут вже працюють активіст(ки) та професіонал(ки) у сфері міського розвитку? Якою може бути рівність і справедливість у таких умовах? А також, які відкриття і висновки можуть зробити люди з інших міст, аналізуючи урбаністичні проблеми України на прикладі Запоріжжя?

На ці та інші питання міського розвитку шукатимемо відповіді на другому Українському урбаністичному форумі 21-22 червня 2019 року у Запоріжжі. Реєстрація відкрита за посиланням http://bit.ly/UUF2019 до 18 червня включно. Організатори не мають можливості покрити проїзд на форум, проживання чи харчування.

Форум організовує Аналітичний центр CEDOS. Локальний партнер форуму у 2019 році — громадська організація "Дзига". Форум відбудеться за підтримки представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Головний медіа-партнер: українська урбаністична платформа Mistosite. Подія заходу у Фейсбуці: http://bit.ly/UUFevent2019.

Для довідок: Український урбаністичний форум — це щорічний захід, де знайомляться, мережуються, обмінюються досвідом і навчаються для розбудови українського урбаністичного руху. Тобто, для того, щоб колективними зусиллями направляти розвиток українських міст. Щороку форум відкриває для себе нове місто. У 2018-му перший форум пройшов у Києві, у 2019-му захід відбудеться в Запоріжжі. Переміщення відбуваються завдяки локальним партнерським організаціям.