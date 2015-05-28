Учениці з Сумщини перемогли на IV етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика Три учениці освітніх закладів області здобули призові місця на всеукраїнському етапі мовознавчого конкурсу імені Петра Яцика, повідомляє Департамент освіти і науки Сумської ОДА.

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика – наймасштабніший на сьогодні український проект у нашій державі та поза її межами. Щороку в конкурсі беруть участь мільйони школярів, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів з України, а також Польщі, Румунії, Хорватії, США.

Відповідно до рішення журі підсумкового етапу ХІX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика від 22 березня 2019 року І місцездобула Анастасія КОНОВАЛ, учениця державного професійно-технічного навчального закладу «Роменське вище професійне училище» (викладач Світлана ЯЦМЕНКО). Анастасія є претендентом на призначення стипендії Президента України; ІІ місце– Тетяна СТОЯН, учениця 5 класу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 імені Б. Берестовського (учитель Любов КОСТЕНКО); ІІІ місце – Катерина СЕРГІЄНКО, учениця 8 класу Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 (учитель Наталія ОХРІМЕНКО).