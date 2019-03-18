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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00194

Роменский «Рятувальник» проиграл одесситам (видео)

24 марта роменский «Рятувальник» в матче 17-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги уступил на своей площадке одесскому клубу «Эпицентр К-Таирова».

Хозяева вышли вперёд перед самым уходом на перерыв, но затем провалили стартовый отрезок второй половины игры, во время которого и пропустили два гола. Также отметим, что в составе команды Игоря Саливона были удалены два Виталия — Радченко и Царицын, а лучший игрок минувшего дерби Сумщины Валерий Гайван не сумел реализовать дабл-пенальти.

«Рятувальник» (Ромны) — «Эпицентр К-Таирова» (Одесса) 1:2 (1:0 )

Голы: Бабынин (20) — Щербаков (21, 22)

На этом регулярный чемпионат Первой лиги для «Рятувальника» окончен. На первом этапе раунда плей-офф наши земляки вновь сразятся с одесситами.

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