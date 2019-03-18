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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29235

Шосткинец обокрал магазин, чтобы отпраздновать день рождения жены

Продуктов питания на общую сумму более 500 гривен похитил из супермаркета 32-летний житель Шостки.

В полицию с заявлением о краже обратилась управляющая одного из супермаркетов города. Женщина рассказала, что, просматривая видео с камер наблюдения, установленных в торговом зале магазина, она увидела, как один из посетителей похитил с полок сливочное масло, плавленый сыр, дорогу колбасу и другие продукты. Стоимость похищенного составила более 500 гривен.

Проведя ряд розыскных мероприятий, опираясь на изображение с камеры видеонаблюдения, участковые офицеры полиции установили подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель, который признался в содеянном. Мужчины пояснил, что в тот день у его жены было день рождения, а так как денег на празднование не было, он решил похитить продукты из магазина.

Сейчас в отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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