В Сумах депутаты обеспокоились текущими крышами детсадов и школ Сегодня, 27 марта, депутаты Сумского горсовета поддержали депутатский запрос своей коллеги Ирины Губской по поводу выделения средств на ремонт крыш учебных заведений города.

По ее словам, на ремонт крыш в 8 детсадах, 3 школах и ЦЭНТУме необходимо 6 млн грн. Ее запрос подержали со второго раза – сначала 19 (не голосовали 4 из 9 депутатов «Батькивщины»), затем 23.