В Сумах депутаты обеспокоились текущими крышами детсадов и школ

По ее словам, на ремонт крыш в 8 детсадах, 3 школах и ЦЭНТУме необходимо 6 млн грн. Ее запрос подержали со второго раза – сначала 19 (не голосовали 4 из 9 депутатов «Батькивщины»), затем 23.
Сегодня, 17 декабря, на аппаратное совещание в мэрии пришли жители одного из домов в военном городке....
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Мэр Сум Александр Лысенко решил за счет бюджета ставить счетчики и менять протекающие в домах горожан крыши....