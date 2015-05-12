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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38315

В Сумах депутаты обеспокоились текущими крышами детсадов и школ

Сегодня, 27 марта, депутаты Сумского горсовета поддержали депутатский запрос своей коллеги Ирины Губской по поводу выделения средств на ремонт крыш учебных заведений города.

По ее словам, на ремонт крыш в 8 детсадах, 3 школах и ЦЭНТУме необходимо 6 млн грн. Ее запрос подержали со второго раза – сначала 19 (не голосовали 4 из 9 депутатов «Батькивщины»), затем 23.

Общество Крыши текут Ремонт крыши

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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