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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48286

На Сумщине у почтальона украли 10 тысяч

Работники полиции раскрыли кражу 10 000 гривен, совершенную из сумки почтальона.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 55-летней женщины о пропаже из ее рабочей сумки 10 000 гривен. На вызов сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители опросили заявительницу, и она рассказала об обстоятельствах, при которых обнаружила пропажу средств. Работая почтальоном в селе, она доставляет пенсию многим пожилым односельчанам. И уже вечером, выдав большую часть предназначенных для выплат средств, обнаружила, что из ее сумки пропали десять тысяч гривен.

Правоохранителям удалось установить лицо, причастное к краже. Это местная 47-летняя жительница того же села. Во время беседы с полицейскими она призналась в содеянном. Рассказала, что просто воспользовалась моментом, когда почтальон у соседского двора выдавала соседа пенсию. Поскольку почтальон была занята этой процедурой, она незаметно забралась рукой в ее сумку, висевшую на руле велосипеда, и вытащила оттуда пачку купюр в банковской упаковке. Свой поступок объяснила нехваткой средств на лечение.

И хотя сегодня женщина уже вернула почтальона всю похищенную сумму, по факту кражи в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Ее судьбу на ближайшие несколько лет определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Кража

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