В Сумах пикетируют областную прокуратуру (обновляется) Сегодня, 27 марта, в 10.20 в Сумах началось пикетирование прокуратуры области.

Несколько представителей ГО «Stop корупції» приехали из Киева, чтобы выразить протест против коррупции, рейдерства и бездеятельности сотрудников прокуратуры по резонансным делам. Представители пытаются попасть на прием к прокурору области Виталию Матвийчуку, пишет Ваш шанс.

Сейчас в вестибюле активисты пытаются вызвать прокурора через микрофон с усилителем. Пока нет никакой реакции.

На данный момент у него приемный день, но он отказывается спуститься к киевлянам.

Правозащитники продолжают через микрофон звать главного прокурора Сумщины.

Пресс-служба также не появляется. Активисты звонят в полицию с заявлением о том, что прокурор не хочет принять граждан, которые хотят к нему попасть, чтобы оставить заявление о преступлении.

Собираются звонить на горячую линию генпрокуратуры.

Активисты предполагают, что поскольку Матвийчук не принимает активистов, значит он является организатором фальсификаций резонансных дел: захват земель, а также закрытие уголовного производства, где фигурируют известные сотрудники прокуратуры и полиции.

К активистам вышли сотрудники прокуратуры, которые общаются через решетку.

На вызов приехали полицейские.

Активисты хотят узнать, сколько за последние годы было посажено коррупционеров, а также как продвигается дело, где фигурируют известные сумчане.

Продолжают настаивать на встрече с прокурором.

Троих представителей пропустили. Они передали заявление о преступлении.

Прокурор не против принят одного активиста, у которого к нему накопились вопросы, но активисты хотят попасть группой.

На данный момент с активистами общается пресс-служба.