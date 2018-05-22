В Сумах прошел первый футквест нового сезона В воскресенье, 24 марта, в Сумах прошла первая игра 12-го сезона футквеста.

В интеллектуально-спортивном турнире приняли участие 14 команд, лучшие из которых справились с 9 заданиями за полтора часа. Последние бегали по городу более четырех. Командам, стартовавшим от сквера возле "Лавины" довелось побывать на Харьковской, Прокофьева, городском парке, на Соборной, Пушкина и Петропавловской.

Победителем стала команда «МОПССиК», на 9 минут отстала команда «X0++im!», в тройке - «Добрый вечер».

Следующий этап планируется 7 апреля.