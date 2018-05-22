В Сумах прошел первый футквест нового сезона

В интеллектуально-спортивном турнире приняли участие 14 команд, лучшие из которых справились с 9 заданиями за полтора часа. Последние бегали по городу более четырех. Командам, стартовавшим от сквера возле "Лавины" довелось побывать на Харьковской, Прокофьева, городском парке, на Соборной, Пушкина и Петропавловской.
Победителем стала команда «МОПССиК», на 9 минут отстала команда «X0++im!», в тройке - «Добрый вечер».
Следующий этап планируется 7 апреля.
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