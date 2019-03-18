В Сумах поймали мошенника «на живца» Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к мошенничеству.

«Ваш сын попал в полицию, нужны деньги», - именно такой телефонный звонок, на днях получила сумчанка. Патрульные получили сообщение о мошенничестве на улице Горького. Инспекторы сразу же связались с заявительницей и установили все подробности. 89-летняя женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился полицейским и сообщил, что ее сын находится в полиции. Для того, чтобы его не привлекли к ответственности нужны средства в сумме 5000 гривен. Однако неизвестный не учел того, что сын заявительницы находился рядом в этот момент, а сама же женщина, догадавшись о возможном мошенничестве, немедленно обратилась на линию 102.

И уже когда так называемый «полицейский» пришел забирать деньги, то его ждала неожиданная встреча, ведь женщина была дома вместе с сыном и внуком. Поняв, что его самого обманули, гражданин бросился наутек. Побег оказался не продолжительным - на улице его уже ждали патрульные, которые и задержали мужчину.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) УК.