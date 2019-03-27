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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37360

В Тростянце сгорел внедорожник (видео)

В Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легкового автомобиля.

26 марта в 13:39 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового по ул. Маршала Рыбалко в г. Тростянец. О пожаре сообщил владелец автомобиля, который увидел дым и пламя из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 24-Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что передняя часть автомобиля охвачено огнем, пламя распространилось на салон, образовалась угроза взрыва бензобака автомобиля.

В 13:45 возгорание локализовали, а в 14:00 полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Пожар авто Тростянец

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