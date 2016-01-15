В Сумской мэрии хотят завести коммунальное радио Мэр Сум Александр Лысенко задумал создать коммунальное радио.

Для этого в устав КП «Инфосервис», которое возглавляет бывшая пресс-секретарь областной «Батькивщины» Елена Дяговец, внесли изменения.

«За» это сегодня, 27 марта, на сессии сумского горсовета проголосовали 25 депутатов.

«Инфосервису» добавили в перечень видов деятельности издание звукозаписей; обработку данных, размещение информации на веб-узлах и свеянную с ними деятельность; веб-порталы; предоставление других информационных услуг; деятельность телефонных центров; ремонт оборудования связи.

Это первый шаг к созданию FM-радиостанции Сумского горсовета в рамках проекта «Радио громад».

Как рассказала представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко, уже шесть районных центров запустили свои радиостанции.