В Сумской мэрии хотят завести коммунальное радио

Для этого в устав КП «Инфосервис», которое возглавляет бывшая пресс-секретарь областной «Батькивщины» Елена Дяговец, внесли изменения.
«За» это сегодня, 27 марта, на сессии сумского горсовета проголосовали 25 депутатов.
«Инфосервису» добавили в перечень видов деятельности издание звукозаписей; обработку данных, размещение информации на веб-узлах и свеянную с ними деятельность; веб-порталы; предоставление других информационных услуг; деятельность телефонных центров; ремонт оборудования связи.
Это первый шаг к созданию FM-радиостанции Сумского горсовета в рамках проекта «Радио громад».
Как рассказала представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко, уже шесть районных центров запустили свои радиостанции.
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