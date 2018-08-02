На Сумщине пятеро детей попали в больницы За последние сутки в Сумской области пятеро несовершеннолетних попали в больницу с бытовыми травмами.

Двое детей госпитализированы с ожогами, трое - с отравлением медпрепаратами. Работники полиции проверяют обстоятельства этих событий и призывают родителей быть более внимательными и обеспечить своим детям безопасный быт и досуг.

В роменскую больницу попали двое несовершеннолетних: полуторагодовалый мальчик с ожогами живота, и тринадцатилетняя девочка с отравлением медикаментами. В первом случае ребенок случайно опрокинула на себя сосуд с горячей водой, во втором - перепутала блистеры в упаковке.

В областную детскую больницу госпитализированы трое несовершеннолетних пациентов. Пятнадцатилетнему подростку диагностирован ожог верхних дыхательных путей, двухлетней девочке и шестилетнему мальчику - отравление медикаментами.

Сейчас по каждому из этих фактов работниками полиции ведется соответствующая проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан от невнимательности и призывают более ответственно и тщательно относиться к безопасности своих детей.

Уберите в недоступные для детей места медикаменты, элементы питания, острые и режущие предметы. Не оставляйте в зоне их доступности емкости с горячими напитками, блюдами или водой. Также следует закрыть специальными «заглушками» все свободные розетки и отключить от питания все не нужные на данный момент бытовые приборы. Ведь очень часто маленькие дети интересуются включенными в сеть и оставленными «на минутку» утюгами, настольными лампами, массажерами, фенами, ремонтными инструментами и т.п.

Начав уборку, держите подальше от детских рук все бутылочки с моющими и чистящими средствами, всю бытовую химию храните на недоступных для детей верхних полках шкафов или в надежно закрытых хозяйственных помещениях.

Проверьте игрушки, чтобы изъять из детской корзины сломанные, с острыми краями, со слишком мелкими, а потому и опасными для ребенка деталями или элементами питания. Малыш может незаметно проглотить такую «мелочь», а это, в свою очередь, может вызвать тяжелые, а иногда – привести к летальному исходу.

Не оставляйте окна открытыми, когда в комнате остается маленький ребенок, ставьте рамы на вертикальное проветривание и уберите от окна стулья, тумбочки и другую мебель, с помощью которых малыш может залезть на подоконник. Не лишним будет также снять с рам ручки и поставить на окна специальные защитные элементы.

Любителям домашнего цветоводства следует тщательно проверить растения и убрать имеющие ядовитый или едкий сок. Также следует быть внимательными, когда в квартире или доме, где проживает или находится ребенок, есть домашние животные.

Будьте внимательны и осторожны, организуйте детям безопасное жизненное пространство, и пусть они растут сильными и здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.