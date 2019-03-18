В Глухове сожгли еще один киевский автобус Глуховчане, которые пришли на автостанцию в 4 утра 25 марта, чтобы поехать в Киев, не смогли дождаться автобуса.

На рейс приобрели 24 билета, но пассажиры вынуждены были их сдать и добираться в столицу другими способами. Как оказалось, автобус... сгорел, пишет Неделя.

ЧП произошло в ночь с 24 на 25 марта. Около 2:00 в дежурную часть 19-й ГСПЧ поступило сообщение о том, что горит транспорт на территории бывшего плодово-консервного завода, где частный предприниматель предоставляет перевозчикам места для стоянки. Туда выехали две пожарные машины. За несколько минут возгорание было локализовано, но от транспортного средства остался только каркас. Кстати, автобус Scania К113 впервые после ремонта должен был выйти в рейс в Киев. До этого на маршруте ездил другой транспорт.

На месте работала оперативно-следственная группа Глуховского ОП, вызвали криминалистическую лабораторию из Сум.

Это уже второе событие с подожженным в Глухове автобусом, и снова пострадал ООО «АТП Стрела». Этот перевозчик зарегистрирован в Киевской области, на маршруте находится с февраля 2017 года, выиграв тендер.

Правоохранители сообщили, что предыдущая версия пожара такая же, как и в прошлый раз, - поджог. Возбуждено уголовное дело по ст.194 ч.2 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», виновным грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Что касается первого случая пожара, произошедшего в октябре 2018 года, следствие идет до сих пор. Но в прошлый раз огонь повредил камеры видеонаблюдения, которые были расположены на территории стоянки, поэтому сейчас следствие осталось даже без видеозаписи. Свидетели, к которым журналисты общались на месте происшествия, не сомневаются, что перевозчику конкретно мстят. Предполагают, что кто-то очень хочет «выжечь» «Стрелу» с этого маршрута. Но перевозчик вновь, как и в прошлый раз, сообщил правоохранителям, что ни с кем конфликтов у него не возникало, подозрений, кому бы это было выгодно, нет. Взять комментарий у директора фирмы журналистам тоже не удалось.