В Сумах определили школьного чемпиона области по футзалу

Соревнования проводились в несколько этапов:
I этап - в городах, районах, объединенных территориальных громадах;
II этап - (зональный, финальный) проводился в марте 2019 году, в котором приняли участие победители I этапа.
Финальная часть состоялась в спортивном зале Сумской областной детско-юношеской спортивной школы.
В финале приняли участие команды Бурынской специализированной школы I-III ступеней № 1, Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10, Шосткинской гимназии и Глуховской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1.
По итогам соревнований четвертое место у команды Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10, третье место завоевала команда Бурынской специализированной школы I-III ступеней № 1, второе место завоевала команда Шосткинской гимназии, а победу праздновала команда Глуховской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.
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