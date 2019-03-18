В Сумах определили школьного чемпиона области по футзалу 26 марта в Сумах завершились соревнования областного этапа «Школьной футзальной лига Украины» среди учащихся 5-х классов.

Соревнования проводились в несколько этапов:

I этап - в городах, районах, объединенных территориальных громадах;

II этап - (зональный, финальный) проводился в марте 2019 году, в котором приняли участие победители I этапа.

Финальная часть состоялась в спортивном зале Сумской областной детско-юношеской спортивной школы.

В финале приняли участие команды Бурынской специализированной школы I-III ступеней № 1, Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10, Шосткинской гимназии и Глуховской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1.

По итогам соревнований четвертое место у команды Сумской специализированной школы I-III ступеней № 10, третье место завоевала команда Бурынской специализированной школы I-III ступеней № 1, второе место завоевала команда Шосткинской гимназии, а победу праздновала команда Глуховской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1, сообщает Сумское областное отделение Комитета по физическому воспитанию и спорту.