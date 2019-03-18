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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49221

В Шостке повысили тариф на проезд в маршрутках

В Шостке повысили тариф на проезд в общественном транспорте.

Соответствующее решение было принято сегодня, 27 марта на заседании исполнительного комитета. – Приватні підприємці надали нам усі розрахункові матеріали, ми промоніторили стан щодо тарифної політики в інших містах Сумської області: Суми – 5 грн., Глухів – 5 грн., Охтирка – 6 грн., Конотоп – 5, 5 грн., Ромни – 5 грн. и Лебедин – 5 грн., тобто у всіх ціна проїзду вища, ніж у Шостці, – отметила начальник управления экономики Дарья Гребенюк, выступая на заседании исполкома. Стоимость проезда в городском общественном транспорте теперь составляет 5 грн. Для школьников по-прежнему предусмотрены льготы. В течение учебного года, то есть с сентября по май при наличии ученического билета, цена проезда для детей школьного возраста будет составлять 3 грн. Новые тарифы вступят в силу со дня опубликования соответствующего решения исполкома в СМИ. Предположительно со следующей недели, не ранее четверга, пишет Шостка.info.

Экономика Маршрутки Подорожание проезда Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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