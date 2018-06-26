В Сумах подписали очередной меморандум

В рамках меморандума Сумская область получила программы в направлениях ускоренной кластеризации, экспорта, обновления образовательной системы и широкого внедрения новых технологий индустрии 4.0.
По словам руководителя аппарата облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, Сумская область сохраняет мощный потенциал машиностроения, инжиниринга и ИТ. Переход на технологии 4.0 с усилением кооперации и образования должно улучшить конкурентоспособность наших производителей в Украине и мире.
Нужно отметить, что два ключевых положения этого меморандума касаются именно создания в Сумской области кластера «Инжиниринг. Автоматизация. Машиностроение» и создание Центра 4.0. на базе СумГУ, что позволит объединиться и совместно влиять на развитие инновационной экономики Сумщины.
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