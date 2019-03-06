«Горсумылифт» судится за разрешение на работы повышенной опасности

«Горсумылифт» просит суд признать противоправным и отменить приказ Гоструда об аннулировании разрешения на выполнение работ повышенной опасности. Этот приказ был выдан предприятию в результате внеплановой проверки в январе этого года после трагедии в лифте дома на Супруна, 32/1, где погиб 2-месячный младенец, пишет sumy.today.
Сегодня, 27 марта, состоялось подготовительное заседание по этому делу. Представитель истца отметил, что разрешение на выполнение работ было аннулировано в связи с повторяемостью нарушений, которые были выявлены в январе. По его словам, предыдущие нарушения были выявлены еще в марте 2016 года во время плановой проверки. Но тогда они касались только ведения документации, а не работ с повышенной опасностью, и были устранены.
Представитель ответчика в свою очередь иск оспорил. Он отметил, что хотя в 2016 году нарушения касались только документации, и они аналогичны нарушением 2019-го, потому что касались документации по обучению работников и ведения инструктажа на работах с повышенной опасностью, что и стало основанием для принятия такого приказа.
Кроме того, ООО «Горсумылифт» просит признать противоправным и отменить предписание Гоструда от 15 января. По словам представителя истца, предписание составлено в ненадлежащей форме, не соответствует нормам закона. Также он считает, что исследования, проведенные по лифту-убийце на основе которых выдано предписание, были проведены лишь формально. Из-за этого «Горсумылифт» будет оспаривать все 51 пункт этого предписания. Представитель ответчика с иском не согласился и отметил, что предписание составлено, потому что во время проверки лифта в январе были выявлены нарушения.
Дело о признании противоправным и отмене приказа назначили к судебному разбирательству на 10:00 19 апреля. По делу об отмене предписания подготовительное заседание продолжится 18 апреля в 11:40.
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