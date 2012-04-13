Сумской ТЮЗ может стать академическим Областной театр для детей и юношества приближается к статусу «академический».

По случаю профессионального праздника Всеукраинского дня театра, работников Сумского областного театра для детей и юношества поздравила начальник управления культуры Сумской облгосадминистрации Елена Мельник, вручив почетные грамоты главы Сумской ОГА, Сумского облсовета, управления культуры. Хорошей новостью для коллектива в день своего профессионального праздника стало сообщение о ходатайстве перед Министерством культуры Украины о присвоении театру статуса «академический».