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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской ТЮЗ может стать академическим

Областной театр для детей и юношества приближается к статусу «академический».

По случаю профессионального праздника Всеукраинского дня театра, работников Сумского областного театра для детей и юношества поздравила начальник управления культуры Сумской облгосадминистрации Елена Мельник, вручив почетные грамоты главы Сумской ОГА, Сумского облсовета, управления культуры. Хорошей новостью для коллектива в день своего профессионального праздника стало сообщение о ходатайстве перед Министерством культуры Украины о присвоении театру статуса «академический».

Досуг ТЮЗ
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