Сумской ТЮЗ может стать академическим

По случаю профессионального праздника Всеукраинского дня театра, работников Сумского областного театра для детей и юношества поздравила начальник управления культуры Сумской облгосадминистрации Елена Мельник, вручив почетные грамоты главы Сумской ОГА, Сумского облсовета, управления культуры. Хорошей новостью для коллектива в день своего профессионального праздника стало сообщение о ходатайстве перед Министерством культуры Украины о присвоении театру статуса «академический».
18 декабря, накануне Дня Святого Николая, Сумской областной театр для детей и юношества пригласил на сдачу своего новогоднего спектакля детей-сирот...
23 июня коллектив Сумского областного театра для детей и юношества с веселой музыкальным представлением «Солнышко в перышках» по пьесе Владимира...
На прошлой неделе во дворе Сумского театра для детей и юношества установили восемь фигур сказочных персонажей....
С 1 марта текущего года коллективы Театра Щепкина и ТЮЗа, а также областной филармонии отправятся в длительные гастроли по Сумщине.... 2
Фотографии соответствующих табличек, повешенным в городском Театре юного зрителя, появились в фейсбуке.... 9